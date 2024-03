I Clippers e la strada verso il successo | tra il pericolo infortuni e la voglia di scrivere la storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Nella notte, i Los Angelessono stati sconfitti per 113-106 dai Milwaukee Bucks guidati da un super Damian Lillard, autore di ben 41 punti. Nonostante la sconfitta però, la squadra californiana rimane al quarto posto nella Eastern Conference, con 39 vittorie e 21 sconfitte, e, grazie alla qualità e profondità del roster, la squadra di coach Tyronn Lue ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Isaranno sicuramente uno delle squadre indiziate per arrivare fino alle finali di Conference, soprattutto grazie alla classe e alla grande esperienza di James Harden, Paul George e Kawhi Leonard, che in quanto a corse playoff è uno specialista, basti vedere il titolo vinto con i Toronto Raptors nel 2019. Dalla panchina sarà fondamentale l’apporto di Russell Westbrook, al momento però ai box per uno alla ...