Germania | blackout dopo incendio interrompe produzione fabbrica Tesla

(Di martedì 5 marzo 2024) Un traliccio elettrico in fiamme a Gossen-Neu Zittau (distretto di Maerkisch Oderland), nella regione vicino alla Gigafactory di, ha causato una grave interruzione di corrente che ha coinvolto anche lavicino a Berlino, che è stata evacuata. Le forze dell'ordine tedesche hanno utilizzato un elicottero per monitorare la zona. Un'azione rivendicata dal gruppo di estrema sinistra 'Vulkan'.

