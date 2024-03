Verifiche sui verbali di 580 sezioni | Sardegna | cosa accadrà nei prossimi 10 giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Inci vorranno altri 10di lavoro per l'ufficio circoscrizionale elettorale al tribunale di Cagliari per completare lesuidelle 580del collegio. Solo allora i dati potranno essere trasmessi in Corte d'appello per la proclamazione degli eletti il 25 febbraio scorso in. E sull'ipotesi riconteggio e sullo spoglio che in queste ore va avanti è intervenuta Deborah Bergamini, vice-segretario di Forza Italia: "Noi abbiamo già fatto i complimenti ad Alessandra Todde e seguiamo con grande serenità l'esito di queste ultimemancanti. Conosciamo la matematica e quindi sappiamo che, se anche il divario si dovesse ridurre ulteriormente di qualche manciata di voti, la vittoria c'è comunque", afferma la Bergamini, ...