Recensione Perixx PERIDUO-605 | kit tastiera ergonomica e mouse verticale unico!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 4 marzo 2024) In questaanalizzeremo-605, un kitdavveronel suo genere per via delle scelte di desgin davvero originali. Ma saranno anche funzionali? In questavi portiamo un kitdavvero particolare. Infatti introduce una serie di scelte di design totalmente votate all’ergonomia e al benessere della nostre mani, oltre che alla produttività. La separazione dei tasti in due gruppi per favorire l’utilizzo di entrambe le mani, la possibilità di utilizzare una inclinazione “negativa” e la rotella al centro dellasono delle scelte peculiari ...