(Di lunedì 4 marzo 2024)

BOLZANO - valanga domenica 3 marzo in Alto Adige: morto un ragazzo di 16 anni , Markus Raffl, che stava Scia ndo fuoripista a Plan in val Passiria . Il ... (ilgazzettino)

Tragedia in Alto Adige, 16enne muore sotto una valanga: Tragedia in Alto Adige, dove un Ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista. È accaduto a Plan, in val Passiria. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, non ha avuto però ...unionesarda

Ragazzo di 16 anni morto sotto la valanga a Plan in Val Passiria in Alto Adige: incidente durante fuori pista: Un Ragazzo di 16 anni, Markus Raffl, è morto travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan, in Val Passiria (Alto Adige). L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 marzo, non ha avuto ...notizie.virgilio

Ragazzino di sedici anni muore travolto da una valanga: L'incidente è avvenuto domenica 3 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Sembra che il Ragazzo stesse sciando da solo. A fare scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati non ...today