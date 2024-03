Partito Democratico | Marcianise | coalizione Sindaco esclusiva spartizione potere e interessi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 4 marzo 2024). Per amministrare una Città comenon è sufficiente autoproclamarsi “Padre Nobile della comunità” e non basta autocelebrarsi con fumose promesse di meraviglie da realizzarsi per dare risposte ai Cittadini. “Un Padre Nobile”, all’indomani del risultato delle urne, preso atto della Vera volontà della maggioranza dei Marcianisani, avrebbe dovuto e potuto governare tentando di realizzare un programma condiviso con tutte le forze politiche, scegliendo persone, prive dipersonali, di provate esperienza e capacità per amministrare la Città e per conseguire i risultati di cui la Comunità ha bisogno. Ile la suadi destra a trazione Lega di Salvini, viceversa, hanno deciso di dedicarsi all’occupazione di tutte le poltrone disponibili, rispondendo ...