“Moro doveva essere distrutto politicamente e fisicamente | non volevano liberarlo La P2 | la Cia e il Kgb | ecco come andò”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aldo: sefosse sopravvissuto la politica dell’Italia avrebbe avuto uno sviluppo diverso da quello che è stato”. È un’analisi dettagliata quella del generale Roberto Jucci in una lunga intervista al quotidiano Repubblica. Già al vertice del servizio sicurezza dell’Esercito, comandante dei Carabinieri, manager con Raul Gardini e Romano Prodi, tesoriere dell’Ulivo, presidente della Commissione per la riforma dei servizi segreti, l’alto ufficiale oggi ha 98 anni. In un lungo dialogo torna indietro nel tempo, a quando lavorava al fianco di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Bettino Craxi e Aldo. E proprio sul rapimento dello statista della Dc, il generale non ha dubbi: lo Stato non voleva ...

Alluvione, piccoli passi avanti sulle casse di espansione: «Ma servono altre misure»: di non aver fatto quello che doveva. Le casse di espansione dei fiumi vennero indicate in quel momento come l’unica soluzione in grado di contenere le acque dei corsi d’acqua in caso di eventi ...corrieredibologna.corriere

Io, la P2 e il caso Moro: i segreti del generale Roberto Jucci: Parla il generale Jucci, l’uomo delle missioni riservate: “Cossiga mi mise a capo degli incursori che dovevano liberarlo, ma il vero obiettivo era togliermi ...repubblica

Fabrizio Moro torna al cinema con “Martedì e venerdì”: «Racconto il dramma dei padri separati»: Dal 22 febbraio al cinema il film "Martedì e venerdì", diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis e interpretato da Edoardo Pesce ...iodonna