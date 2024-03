Maltempo sull’Italia | valanghe in Val d’Aosta | paesi isolati e scuole chiuse

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua anche oggi, lunedì 4 marzo, l’allerta. Cinquehanno passato la nottedal resto della Valleper le intense nevicate di ieri. Sul resto della regione, la situazione è tranquilla perché la quota neve è stata molto alta per la stagione, oltre i 1.200-1.300 Metri. Alcune grandihanno raggiunto la viabilità principale, suggerendo ai sindaci delle zone più colpite -l’area del monte rosa, in particolare la valle del lys, e quella del gran paradiso- di chiudere le strade per precauzione. Una valanga è caduta nel primo pomeriggio di ieri sulla regionale 44 della valle del lys, poco a monte di Gaby, ostruendo l’ingresso del parabounisson. La strada è stata chiusa e i due comuni più a monte, ...