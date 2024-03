Kurt Cobain | i drammatici giorni a Roma nel 1994

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 5 aprilemoriva, l'ultima grande rockstar, l'artista che aveva portato il grunge in cima alle classifiche mondiali. Qui sotto, uno straordinario ed intenso estratto dal libro. Più pesante del cielo di Charles R. Cross, edito da Arcana. Sono gli ultimi mesi di vita di. I Nirvana sono in Italia e asi sfiora la tragedia... "Quel giornovisitò la città con Pat Smear, facendo il turista ma soprattutto raccogliendo carabattole per quella che pensava sarebbe stata una riunionentica. Era separato dalla moglie da 26, il lasso più lungo da quando stavano insieme. "In Vaticano rubò delle candele, di quelle lunghe, e staccò per me persino un pezzo di Colosseo" ...