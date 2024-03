Inchiesta di Perugia | tutti i nomi intercettati | spunta anche Bonomi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tra le persone oggetto di sorveglianza da parte di Pasquale Striano, un ex comandante del gruppo Sos attualmente coinvolto in indagini per accessi impropri ai database della procura nazionale antimafia, si trovano figure di spicco come Carlo Bo, presidente di Confindustria, insieme a Vittorio Colao e Letizia Moratti. L’elenco delle personalità scrutinate attraverso il database delle segnalazioni di operazioni sospette potrebbe ancora ampliarsi. Attualmente, circa una quindicina di individui, tra cui il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano e Antonio Laudati, ex sostituto alla procura nazionale antimafia, sono sotto indagine per questo caso. Le indagini condotte dalla procura disono ancora nelle fasi iniziali. Questa vicenda è ora sotto l’attenzione delle commissioni parlamentari d’e del Consiglio ...