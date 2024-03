Impianto di depurazione a società mista | interrogazione M5S

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Il Torrente Solofrana, in cui si immettono le acque provenienti dalle industrie conciarie di Solofra, presenta da anni frequenti episodi sintomatici di un elevato inquinamento ambientale, come esalazioni nauseabonde, anomale colorazioni delle acque e presenza di schiume". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi e Michele Cammarano. L'didi via Carpisani, destinato al trattamento delle acque reflue del polo conciario, è parte del complesso depurativo Alto Sarno di proprietà della Regione Campania. Nell'ambito di una generale riorganizzazione del servizio idrico integrato cittadino, la Giunta comunale di Solofra è intenzionata a intraprendere un percorso affinché l'sia affidato, previo ammodernamento, a una...