(Di lunedì 4 marzo 2024) NVIDIA è lieta di annunciare l’espansione del catalogodiNow, il servizio in streaming, con l’aggiunta di svariati titoli provenienti dalla piattaforma.net di Blizzard, i quali saranno usufruibili a scaglioni, a seguire i dettagli.Now – Gamerbrain.net.net arriva su GeFoce Now I primidisponibili per lo Streaming sono Diablo 4, Overwatch 2, Call of Duty HQ ed Heartstone, ma molti altri ne seguiranno nel corso dei prossimi mesi. Grazie a questa collaborazione potrete giocare in streaming indipendentemente dal vostro hardware, a patto che naturalmente disponiate di una connessione internet decente. Non solo.net,questa settimana anche...

