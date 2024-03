Francesco Pignotti vince le primarie del Pd a Bagno a Ripoli col 61 | 3%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Firenze), 04 marzo 2024 -è il candidato Pd per le amministrative 2024 di. Lo hanno decretato le urne delledi partito, aperte ieri per tutto il giorno in sette seggi. Il 34 enne è attualmente assessore ai lavori pubblici, alla scuola, al Pnrr, alla protezione civile e alle politiche giovanili nella giunta Casini. È anche ambasciatore del patto per il clima della commissione europea e ha lavorato per il parlamento europeo dal 2014 al 2019. È stato segretario del Pd didal 2017 al 2019. Ha ottenuto nelleil 61,3% delle preferenze. L’altro candidato, il 63 enne Franco Pestelli, già consigliere comunale e consigliere provinciale nonché primo ...