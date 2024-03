Fiorentina | è pace fatta con Bonaventura Cosa filtra sul rinnovo di contratto

Non è stata certamente facile la finestra invernale di calciomercato per la Fiorentina . Gli arrivi dei soli Belotti e Faraoni hanno scatenato... (calciomercato)

Bagarre fra Juric e Italiano. Il retroscena: ecco chi ha mandato il tecnico viola in tv per fare pace: Quelle viste a fine partita fra Ivan Juric e Vincenzo Italiano non sono state scene propriamente edificanti in Torino-Fiorentina. E fra bisticci e screzi, a fine.calciomercato

Fiorentina-Torino, la finale di Coppa Italia Primavera a Bologna: La Fiorentina ha raggiunto la Finale dopo aver superato la Roma nella doppia gara delle semifinali, mentre il Torino ha eliminato la Lazio.calciotoscano

SERIE A - Torino-Fiorentina, scontro con Italiano, espulso Ivan Juric: salta il match col Napoli: Posticipo di fuoco tra Torino e Fiorentina all'Olimpico. Gli animi già caldi per l'ultima spiaggia Europa si incendiano a fine primo tempo per la discutibile espulsione in due minuti di Ricci e contin ...napolimagazine