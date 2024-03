Dossieraggio | Foti | “Necessario capire i mandati Preoccupa il silenzio della sinistra”

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ufficio di presidenzaCommissione Antimafia si riunirà domani per valutare la richiesta di audizione del procuratore Antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia Raffaele Cantone nell’ambito inchiesta sul cosiddetto. All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti dei gruppi. Melillo e Cantone hanno chiesto anche di essere sentiti da Csm e Copasir. Una volontà di confronto che, secondo il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso, suggerisce che sul caso del“probabilmente che c’è più di quel che sappiamo”. Ciò che è certo, per, a sua volta finito nella lista di 800 politici e vip spiati, è che la parte “politicamente rilevantevicenda è quella dei mandanti”. Anche alla luce del fatto che la gran parte degli accessi abusi ...

