Chiara Ferragni a Che tempo che fa | “Pandoro Balocco? Se le persone hanno capito male vuol dire che è stato fatto un errore”

(Di lunedì 4 marzo 2024) “In fase contrattuale abbiamo chiesto che venisse fatta questa donazione di 50mila euro, ma a noi faceva comunque piacere comunicare la beneficenza. Siamo dell’idea che la beneficenza non sempre debba essere fatta in maniera privata, io stessa l’ho fatta privatamente tante volte, però quando la si fa pubblicamente può creare fenomeni di emulazione, può accendere un faro su delle cause sociali. A me è successo a Sanremo, quando ho deciso di devolvere il mio intero cachet all’associazione D.i.Re., che si occupa di aiutare donne che subiscono violenza fisica, psicologica, economica, e non mi sono limitata a donare il cachet, ma ho cercato di farle parlare in tutte le sedi possibili”. Lo ha detto, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa, sul Nove. “La stessa cosa è successa durante il Covid, per creare effetti emulativi, ...