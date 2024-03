Appello Sava | “Migliorare subito l’accessibilità verso la stazione di Arezzo

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Il comitatoAVlancia un nuovopersignificativamente la mobilità tra le varie vallate e laferroviaria del capoluogo, in particolare in vista dell'introduzione delle nuove coppie di treni ad alta velocità (AV) che presto fermeranno ad. Il Segretario Domenico Alberti afferma "È imperativo che accompagniamo questo sviluppo con servizi di trasporto adeguati che possano agevolare i viaggiatori nell'accesso ai mezzi di trasporto pubblico". L'introduzione di nuove coppie di treni AV che includonotra le fermate offre un'incredibile opportunità per potenziare la mobilità nella nostra provincia. Tuttavia, per sfruttare appieno questo potenziale, è essenziale garantire che ...

