(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladi, serie targata Amazon Prime Video: nata da un'idea di Chiara Martegiani, lo show è un viaggio pop e movimentato nella vita di una donna affetta da endometriosi. Dieci anni per una diagnosi e metà della vita di una donna a fare i conti con un disagio sottovalutato. Ne soffre tra il 10 e il 15% della popolazione femminile in età riproduttiva, e 3 milioni sono le donne affette con una diagnosi conclamata. Pensare che l'endometriosi fino a qualche anno fa non esisteva. Le cose però sono cambiate e oggi ci si approccia alla malattia con una consapevolezza diversa: pur rimanendo una patologia spesso invisibile e caratterizzata da una lunga storia di ritardi diagnostici, oggi viene riconosciuta come malattia invalidante e se ne parla molto, al punto da …

Antonia, la recensione: galline e autoironia per raccontare il dramma l’endometriosi: "Una serie moderna, pop, movimentata" che non rinuncia all'autenticità della messa in scena: la protagonista Antonia, una donna di 31 anni in fuga da se stessa, si muove per le strade di una Roma ...movieplayer

Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana: Un lunedì che "profuma" di binge watching, questo 4 marzo 2024: il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video, infatti, si apre con Antonia, la nuova ...today

Antonia su Prime Video il dramedy che non è Fleabag ma di sicuro l’ha visto: Antonia su Prime Video, la recensione della serie sull'endometriosi di e con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea ...dituttounpop