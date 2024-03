AEW | L’ultimo ballo di Sting è magnifico | tante emozioni e un match indimenticabile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tutte le belle storie devono avere una fine prima o poi e questa notteha chiuso la sua leggendaria carriera e lo ha fatto nel migliore dei modi. Nel main event di Revolution,e Darby Allin hanno affrontato gli Young Bucks con i titoli di coppia AEW in palio in quella Greensboro che ha visto The Icon combatterebattaglie contro l’amico Ric Flair, il quale assieme a Ricky Steambot, altro avversario leggendario, si sono accomodati a bordo ring per quest’ultimo. Impossibile perderesi è presentato sullo stage assieme ai figli che hanno indossato un paio dei suoi ring attire usati nel corso della carriera. Figli che sono stati protagonisti anche dell’inizio dela suon dier Splash sugli Young Bucks. Tornado Tag Team ...