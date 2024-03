A Cuba scatta il tanto temuto aumento dei carburanti | rincari del 500% Così un pieno all’auto costerà più del salario medio mensile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ato a scoppio ritardato l’deicome un incubo da mesi e che doveva già essere in vigore dal 1 febbraio. E invece era stato rimandato più volte per via di un virus informatico che aveva infettato il circuito di pagamento Pos della carta di debito in MLC (Moneda Libremente Convertible), moneta virtuale dal cambio alla pari con dollaro e euro. La carta da ora in poi diventa obbligatoria per fare rifornimento, il contante in pesos non sarà più accettato. Le nuove tariffe pubblicate comportano un ricarico di circa ilsu quelle vecchie sussidiate dallo Stato che erano forse le più basse al mondo. Un lusso che il governo non può più permettersi, soprattutto adesso che è stato costretto a chiedere l’aiuto dell’Onu per la crisi alimentare interna. Con ...