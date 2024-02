“Sarà il tribunale a decidere cosa fare di Muschio Selvaggio | ma interrompere le trasmissioni equivale a chiuderlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Come ha annunciato Fedez, le puntate del podcast “” continueranno ad andare regolarmente in onda nonostante l’ordinanza, firmata dal giudice Amina Simonetti, abbia stabilito il sequestro giudiziario del 50% delle quote di proprietà della società del rapper, in attesa della sentenza che scioglierà la controversia con l’ex socio e amico Luis Sal. Una decisione stabilita, tenendo conto della clausola della roulette russa, volutamente creata per impedire trattative inique e contenuta nello statuto societario dellaS.r.l. La clausola dà a un socio, in caso di stallo, la possibilità di comprare – a un valore fissato anticipatamente – le quote dell’altro che deve quindise vendere la propria partecipazione o acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione ...