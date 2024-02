Perché il flop del centrodestra in Sardegna non è solo colpa della Lega e Meloni ha fallito due volte

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'istituto Cattaneo ha analizzato i flussi di voto in, per capire quale sia stato il peso del voto disgiunto sul risultato. Il direttore Vassallo a Fanpage.it: "C'è stata sicuramente una quota dell'elettorato leghista che è andata verso Todde. Ma sicuramente, in una misura assoluta simile, ci sono stati elettori di altri partiti delche hanno fatto la stessa scelta, anche elettori di Fdi e Fi".