Operaio morto sull' altoforno dell' ex Ilva | tre condanne per la tragedia di Morricella

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tree tre assoluzioni. Questo il verdetto del Tribunale di Taranto per la tragica morte di Alessandro, l''ex llva ucciso da una fiammata mentre era al lavoro...

Incidente sul lavoro nel Foggiano: un giovane operaio di 23 anni è morto alla periferia di Stornara. Stando alle prime notizie l' operaio era impegnato in ... (quotidianodipuglia)

Un operaio di 61 anni è morto intorno alle 5:30 di mercoledì 28 febbraio nel parcheggio di un'azienda di Pontoglio (Brescia). Era appena arrivato per iniziare ... (fanpage)

Ilva, l’Operaio Alessandro Morricella morì sotto un getto di ghisa: condannati per omicidio colposo tre ex dirigenti: Tre condanne sono state inflitte dal tribunale di Taranto per la morte, avvenuta a giugno 2015, dell'Operaio dell'ex Ilva Alessandro Morricella, di Martina Franca, investito da un getto di ghisa sul ...bari.repubblica

Fai e Filca Cisl di Reggio esprimono vicinanza alla famiglia dell’Operaio morto tragicamente travolto da una frana: Questo evento sconvolgente non solo ha colpito mortalmente un uomo lasciando nel profondo dolore i suoi familiari , ma ha anche richiamato l’attenzione della società civile, delle istituzioni e degli ...telemia