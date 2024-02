Napoli-Juventus | brutte notizie dall’allenamento | due titolari a rischio forfait

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo l’1-6 di Reggio Emilia, ilcomincia a muovere i primi passi in direzione della sfida al Maradona contro la. Due le probabili assenze dal match. Torna a vincere ildi Calzona dopo le ultime difficoltà patite in campionato, schiantandosi a valanga su un Sassuolo apertamente in crisi. L’1-6 nel match di recupero di Reggio Emilia ha infatti donato 3 punti importantissimi agli azzurri in vista della classifica, con una fioca luce di speranza circa la Champions League che resta quindi accesa all’ombra del Vesuvio. Fondamentale sarà ora dare continuità ad una prestazione simile anche contro squadre dalla caratura maggiore rispetto ai neroverdi, con lache si prepara a giungere al Maradona nell’immediato. Spuntano quindi i primi aggiornamenti circa la sfida di domenica 3 marzo, con due ...