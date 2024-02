Mezza serie A su Palladino | ma il Monza vorrebbe confermarlo | quattro nomi in caso di addio

Jesi ha vita facile nel turno infrasettimanale dominando in lungo e in largo sopra Tutto negli ultimi due quarti. Tiberti matador di serata, ma è stata una ... (vallesina.tv)

Volley serie A3 – Gabbiano schiantato dal Senini Motta (0-3): lo spareggio per l’A2 può attendere: Ma il Gabbiano è incappato nella più classica delle serate storte, perdendo in poco più di un’ora e Mezza contro Motta di Livenza. Zero a tre, e sogni di gloria rimandati. Il tutto in una settimana ...vocedimantova

serie A: Sassuolo-Napoli 1-2 DIRETTA e FOTO: Al 17' SASSUOLO-Napoli 1-0 Gol di Racic - Cross di Pedersen dalla destra, Pinamonti prova la Mezza rovesciata ma viene anticipato da Traorè che respinge al limite dell'area dove arriva la conclusione ...ansa

In serie A lo chiamavano ‘il nuovo Messi’ | Ma ora è finito malissimo: costretto a firmare in Romania: Arriva l'accordo con un club rumeno per il calciatore che ha vissuto anni da grande promessa del nostro campionato ...dotsport