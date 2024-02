Le squalifiche dei dilettanti ’Spaventa’ l’arbitro Otto turni di stop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) PERUGIA – Nel dettaglio ledei campionatistici dopo le gare del fine settimana.pesanti in Seconda categoria. Inibizione fino al 31 luglio 2024 per il dirigente del Papiano Matteo Fossi "perché al 22’ del secondo tempo, proferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti del. Espulso dal campo, ritardava l’uscita dal terreno di gioco continuando ad aggredire verbalmentecon frasi anche minacciose. Durante il resto della partita continuava a minacciare ed ingiuriare il direttore di gara ed al termine della partita ne impediva il pronto rientro negli spogliatoi".di 8 giornate per Andrea Granci (Norcia 480) "perché, alla fine del primo tempo, si avvicinava alchiedendo spiegazioni circa alcune ...