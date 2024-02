L’allarme dei servizi sulle ingerenze della Cina in Italia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A leggere l’ultima Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, il rapporto annuale presentato ieri nel quartier generale deini, a Piazza Dante a Roma, è chiaro che q... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia ZerottaL'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in ... (torino.corriere)

Coldiretti, allarme pannelli. Cesani: "In provincia richieste per dieci impianti fotovoltaici": "Sul tema dei campi solari ed eolici condivido le preoccupazioni di Coldiretti . Da parte nostra, lo abbiamo fatto presente in tutti i luoghi e in tutte le sedi di discussione, ma il Governo è rimasto ...lanazione

In Friuli Venezia Giulia circolano ancora troppe auto vecchie. Aria inquinata e transizione green al palo: Contrariamente a quanto avviene in alcune grandi città (in moltissime, se si estende il campo della ricerca al territorio europeo), non ci sono particolari limiti (se non in alcune giornate) per la ...ilgazzettino

Frana di massi in Val di Forfora . La strada è chiusa, lavori in corso: L’allarme all’alba di ieri con l’intervento immediato dei vigili del fuoco e degli operai del Comune. . La strada che da Piteglio raggiunge Casa di Monte attraversando la Val di Forfora, non è ...lanazione