La Corte Suprema Usa si esprimerà sull' immunità di Trump

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laha deciso di ascoltare gli argomentidi Donaldnel caso che lo vede accusato dal procuratore speciale Jack Smith di aver voluto sovvertire le elezioni del 2020, ritardando così ulteriormente il processo federale. Il massimo tribunale americano ha fissato le udienze nella settimana che inizia il 22 aprile. Si tratta della seconda volta che laentra in gioco in un procedimento a carico dell'ex presidente. A inizio mese, infatti, i nove saggi hanno ascoltato le argomentazioni pro e contro l'esclusione didalle elezioni in virtù del 14esimo emendamento che la prevede in caso di "partecipazione o istigazione a un'insurrezione". Nel caso del tycoon l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

