Inter-Atalanta 4-0 | i nerazzurri calano il poker | la reazione di Tramontana VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Filippo, voce nerazzurra per Diretta Studio, esulta per la vittoria dell’, che conquista un 4-0 contro l’. Al Meazza, è Darmian a sbloccare il risultato al 26?, con Lautaro che trova il raddoppio poco prima dell’vallo, durante il primo minuto di recupero. Nella seconda metà di gioco Dimarco firma il 3-0 al 54? ed è infine Frattesi a mettere in cassaforte il risultato al 71?. Questa ladi: SportFace.