Gli sferra una coltellata al collo al culmine di una lite | è gravissimo Caccia all’aggressore

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bologna, 29 febbraio 2025 – È stato trasportato in condizioni gravissime, al Maggiore, ferito con unata al. L’uomo, un nordafricano ospite della struttura Casa Willy di via Pallavicini, è stato aggredito da un altro straniero, aldi unaavvenuta, a quanto si apprende, nella struttura. Non sono chiari i motivi della violenza, su cui adesso sta indagando la polizia, subito intervenuta in via Pallavicini, chiamata dagli operatori del centro. Assieme alle Volanti, anche la Scientifica sul posto. La vittima è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore dai sanitari del 118. L’altro uomo si era allontanato prima dell’arrivo degli agenti, che adesso lo stanno cercando.