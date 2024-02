F1 oggi | GP Bahrain 2024 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024), giovedì 29 febbraio, prende il via il fine-settimana del GP del, prima tappa del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni dipreviste: dalle 12.30 italiane la FP1 e dalle 16.00 la FP2. Grandi attese sulla Ferrari. La scuderia di Maranello si rimette in marcia e la caccia al titolo che manca da tanto riprende. La nuova SF-24, nel corso dei test che si sono tenuti la scorsa settimana su questa pista, ha messo in mostra una grande consistenza, ma tutto andrà rapportato alle prestazioni altrui. Pochi dubbi sul ritenere la Red Bull e Max Verstappen il connubio da battere. Sarà interessante capire se e quanto sarà ...