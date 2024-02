Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale (aggiornamento 29 FEBBRAIO): Ultime notizie Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale (aggiornamento 29 Febbraio) Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale. Si ...termometropolitico

Regionali, il centrodestra ricandida i governatori uscenti: l'intesa dopo la Sardegna. Tregua sui tre mandati: In pratica quella che va configurandosi è più che altro una tregua armata, destinata a durare almeno fino alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Poi si vedrà, in base a chi - con il sistema ...ilmattino

Latini: per sostenere le Marche c’è anche la candidatura Carloni: Giorgia Latini sostiene la candidatura di Mirco Carloni come parlamentare europeo per contrastare le politiche Europee dannose per agricoltura e imprese italiane, sottolineando la necessità di difende ...msn