Bianca Censori | la moglie di Kanye West rischia l’arresto per il look “smutandato” sfoggiato in centro a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)di costare caro ail suo ultimo, diciamo così, “audace”. L’ex modelladel rappersi trova aper le sfilate della Fashion Week ed è stata immortalata mentre andava a cena in un ristorante delindossando solo un pellicciotto e collant velate, senza mutande. Un outfit che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei media e che si è trasformato presto in una potenziale fonte di guai legali per lei. Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, l’outfit dipotrebbe aver violato una legge francese molto severa in materia di pubblica decenza, esponendola a rischi legali significativi. L’articolo 222-32 del nuovo codice penale francese specifica ...