Bastoni | «Rivincita nostra e del mister | sempre uniti! 5 6 anni fa…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è intervenuto al termine di Inter-Atalanta, partita valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro e vinto dalla squadra di Inzaghi con un netto 4-0. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN– Alessandroparla così dopo il triplice fischio di Inter-Atalanta: «Come diciamo da tanto tempo, la finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande occasione ma a livello di consapevolezza abbiamo capito quanto è bello giocare quelle partite e quanto è bello arrivarci, siamo felici. Stiamo bene, è un percorso che va avanti ormai da diversi. Giochiamo insieme, cresciamo, maturiamo. Cinque/seifa non eravamo ancora pronti, dobbiamo guardare avanti e continuare cosi. L’abbraccio con Inzaghi? Sappiamo quanto è importante la ...