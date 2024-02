Tutti i dubbi di Giroud. Il Milan sulle sue spalle. Ma il futuro sa di addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La serata contro la Dea è nata male e finita amaramente ma Olivierresta l’unico leader rossonero che in questa stagione altalenante è riuscito sempre a dare il suo massimo apporto. A dispetto delle 37 primavere, infatti, il francese continua a fare gol e a caricarsi il peso dell’attacco del Diavolo, senza dimenticare il grande lavoro svolto nel riempire l’area di rigore e di assemblare il gioco della squadra pioliana. Il rigore, generoso e quantomaio, causato domenica sera facendo fallo su Holm non solo è stato oggetto di lunghe discussioni ma ha anche inficiato il rendimento di Oly che, per il resto del match, non è riuscito a lasciare il segno sotto porta non facendosi sempre trovare nella posizione ideale per poter colpire Carnesecchi. Ora la trasferta capitolina contro la Lazio ...