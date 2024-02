Promozione - Turno infrasettimanale Il Pieve Fosciana non vuole ancora mollare E cerca un successo oggi contro il S Piero a Sieve

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), questo pomeriggio, per il campionato di, l’ultimo di questa stagione, e partita casalinga per il fanalino di codache deve solo vincere per continuare a sperare in una salvezza sempre più lontana. Dopo la giornata di riposo imposta dal calendario, infatti, i garfagnini vedono allontanarsi il resto del gruppo ed un ipotetico terz’ultimo posto che potrebbe portare ai play-out. Ma la squadra di Daniele Martinelli non intende: riceve il San, buona compagine di centro classifica e punta al, pur con la consapevolezza che la montagna da scalare è sempre più alta. Il tecnico viareggino recupera il difensoreni ed ha quasi tutti a ...

Promozione. Viaccia e Maliseti, sfide al cardiopalma: Non c’è un attimo di respiro nel girone A di Promozione per le due pratesi. Si torna in campo oggi per il Turno infrasettimanale valido come 26esima giornata (la nona di ritorno) e Viaccia e Maliseti ...msn

Calcio Promozione. Cerretese a Luco. Montelupo in campo contro il Saline: Nel Turno infrasettimanale di Promozione, la Real Cerretese cerca la vittoria contro il Luco per invertire la serie negativa. Il Montelupo riprenderà la partita contro il Saline dal 47', dopo l'incide ...msn

Promozione La San Marco fa visita al Casalguidi. Trasferta delicata, Alessi opta per il Turnover: La San Marco Avenza affronta il Casalguidi dopo la vittoria contro il Maliseti. Zuccarelli torna in difesa, Franzoni in recupero. Verona e Dell'Amico disponibili dopo infortuni. Possibile Turnover per ...lanazione