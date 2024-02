Pensione Quota 41 anche nel 2024? Invia subito questa domanda o rischi di dover rinunciare all’assegno

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mancano pochi giorni alla scadenza del termine di presentazione delle domande per41 precoci. Cosa fare per andare incon tale strumento?41 precoci è una misura di anticipo pensionistico destinata a coloro che hanno almeno 41 anni di contribuzione versata, di cui 35 effettivi, e almeno un anno di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età. A chi spetta laanticipata con41? – informazioneoggi.itPossono, inoltre, accedervi solo gli invalidi al 74%, i caregivers di familiari disabili gravi, i disoccupati che hanno smesso di percepire la NASpI da almeno 3 mesi e gli addetti a mansioni gravose (svolte per almeno 7 anni negli ultimo 10 oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7). Entro il 1° marzo, chi possiede tutti i requisiti elencati dovrà effettuare ...