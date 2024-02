(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Ricominciare con l’si può” è il progetto presentato da– sezione spezzina dell’associazione malattia di– al quale ha aderito il Comune di Sarzana, su proposta del sindaco e dell’assessore alle politiche sociali, con delibera di giunta 40 del 23 febbraio. Già lo scorso annoaveva organizzato appuntamenti sul territorio sarzanese e il nuovo progetto prevede un’altro ciclo disul tema deldi, avviato con la conferenza inaugurale di gennaio e che proseguirà per tutto l’anno. Obiettivo è fornire alla cittadinanza informazioni chiare e precise sulla malattia di, sulle sue conseguenze e sulle pratiche che possono essere attuate, anche con la collaborazione dei professionisti sanitari e della ...

Morbo Alzheimer Incontri con Amas al Barontini. Il calendario delle attività per migliorare la vita dei malati e dei loro familiari: Già lo scorso anno Amas aveva organizzato appuntamenti sul territorio sarzanese e il nuovo progetto prevede un’altro ciclo di incontri sul tema del Morbo di Alzheimer, avviato con la conferenza ...lanazione

Studio inglese: ecco come l'Alzheimer potrebbe essere "trasmissibile": Un recente studio inglese sull'Alzheimer rivela che in alcuni casi la malattia potrebbe essere trasmissibile. Vediamo in che modo.trend-online

Malattia del cervo zombie: che cos’è, è pericolosa per le persone: Detta anche "malattia del deperimento cronico", è una malattia neurodegenerativa che somiglia al Morbo della "mucca pazza". Finora è stata individuata in Canada, negli Stati Uniti ma anche in altre na ...iodonna