Mercato del lavoro. Crescono le assunzioni. Caccia agli specializzati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le imprese della provincia prevedono di assumere in questo periodo 1070 persone, un valore in crescita del +11% (+110 entrate) nel raffronto con lo stesso mese dell’anno precedente quando le entrate erano state 960. Le difficoltà incontrate dalle imprese apuane nel reperimento delle figure lavorative richieste si attestano al 57% del totale del mese, in aumento di 8 punti percentuali rispetto a febbraio 2023. Le imprese prevedono di incontrare difficoltà nel trovare le figure lavorative richieste nel 39% dei casi per mancanza di candidati e nel 17% per la preparazione inadeguata degli stessi. E’ quanto emerge dai dati del sistema informativo Excelsior, indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto studi e ricerche (Isr). La richiesta di esperienza ...