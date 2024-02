Meloni | Il superbonus è stato una misura irresponsabile | ha creato un buco da 160 miliardi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con ilc'è«unda 160nel bilancio dello, 11mila aziende fantasma e truffe stimate per decine ipenso che sia oggettivamente unae purtroppo non era gratuita, la stanno pagando tutti gli italiani anche quelli che una casa non ce l’hanno con una media che viaggia dai due ai tremila euro a testa ». Lo ha affermato la presidente...

Meloni, superbonus misura irresponsabile, buco da 160 miliardi: Con il superbonus "c'è un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato", "11mila aziende fantasma" e "truffe stimate per decine i miliardi penso che sia oggettivamente una misura irresponsabile e pur ...ansa

Governo, la previsione di Renzi: “Dopo i Ferragnez mi aspetto i Melonez”. E sul M5S: “Con Conte non ci sto”: Il leader di Italia Viva ha sottolineato ancora una volta le distanze dal Movimento Cinque Stelle, andando all’attacco del Reddito di Cittadinanza e del superbonus. Renzi attacca Giuseppe Conte e il ...tag24

Renzi ribadisce il no a Conte e profetizza la fine del governo: "Meloni e Salvini romperanno come i Ferragnez": Renzi: «La capolista ha perso in casa 1 a 0, Pd e M5s si sono avvicinati e per uno come me che è all'opposizione e non si sente rappresentato da Schlein e Conte è un segnale positivo perché c'è un un' ...globalist