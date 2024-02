Lavori al ponte slittano al 2025. Ma le pratiche sono complete. Prima l'intervento sulla Botte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CALCINAIA L’iter burocratico per il secondo lotto deldi risanamento e messa in sicurezza deldi via Giovanni XXIII tra Calcinaia e Oltrarno prosegue spedito. Ma i, con molta probabilità, al. Il motivo è presto detto. E’ stata la Provincia a richiedere di far slittare il cantiere per evitare la concomitanza con idi sistemazione del, nel comune di Vicopisano, tra San Giovanni alla Vena e Fornacette. Su questa infrastruttura la Provincia, con tecnici specializzati, ha eseguito una serie di controlli e sopralluoghi la scorsa settimana e iche richiederanno la chiusura totale delin programma nei mesi ...