Lamine Yamal | il talento che incanta il Barcellona e spiazza i suoi tifosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’8 ottobre 2023, a 16 anni e 87 giorni,aveva già realizzato ciò che un sacco di calciatori non realizzeranno mai. Aveva debuttato nel massimo campionato del suo paese, la Liga spagnola, aveva fatto gol in campionato (record di precocità), aveva giocato in Champions League (e anche da titolare), era sceso in campo con la maglia della sua Nazionale e aveva pure segnato una rete (altri due record). Gli manca ancora di fare gol in Champions, ma a 16 anni, 7 mesi e 15 giorni, tanti ne ha oggi, il tempo è dalla sua.è il giocatore del quale ile ancheavevano bisogno. Un po’ per dimostrare che il settore giovanile blaugrana è ancora il migliore al mondo – rimpolpando almeno un po’ la retorica dei giovani fatti in casa, delle bandiere, cose ...