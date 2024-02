Insoliti | versatili | creativi | danno vita ad alcuni degli outfit più interessanti della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Qualchefa abbiamo assistito al ritornotendenza Y2K e dei low waist pants che mettevano in bella mostra l’ombelico. Per la primavera estate 2024 accade il contrario. Tornano alla ribalta i pantaloni aalta. A volte molto alta. Per dareadpiùdi. Il bello di questo modello? Si conferma adatto a qualsiasi età e stile, è pratico e comodo, sta divinamente soprattutto a chi ha il busto lungo e regala visivamente centimetri alle gambe, slanciando la figura. E sembra che anche i designer più prestigiosi si siano resi conto delle loro ...