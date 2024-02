Infortunio Frattesi | il centrocampista ko dopo il gol

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): ildell’Interil gol del 4-0 contro l’Atalanta chiede il cambio per dei fastidi all’adduttore Clamorosoper Davidea San Siro durante Inter Atalanta, finita 4-0 per la squadra di Inzaghi. Il, subentrato da pochi minuti, mette a segno il gol del 4-0 da sviluppo di calcio d’angolo, prima di guardare la panchina e chiedere la sostituzione. Klaassen subito al suo posto, conche, sconsolato, si tocca l’adduttore. I PRIMI AGGIORNAMENTI – problema all’adduttore destro, contrattura. Sarà valutata nei prossimi giorni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

San Siro in estasi, 4 gol diversi e un rigore sbagliato. Le immagini più belle di Inter-Atalanta: Nelle immagini scattate da TMW sul terreno di gioco di San Siro potrai rivedere tutte le migliori scene della serata, dai gol alle esultanze fino all'uscita dal campo di Davide Frattesi per Infortunio ...tuttomercatoweb

Inter schiacciasassi, altro 4-0! Dea spazzata via, ma ansia per Frattesi | OneFootball: Arriva anche il poker per l’Inter, che ha però un sapore dolce-amaro. A segnarlo, su bell’invito da punizione di Sanchez, è Frattesi, che si inserisce sul primo palo e batte per quarta volta ...onefootball

Partita dominata dalla formazione di Inzaghi. Ancora in rete Lautaro che sbaglia anche un rigore, rete e Infortunio all'adduttore per Frattesi: Nella ripresa il 3-0 di Dimarco, con un tap in dopo un rigore parato da Carnesecchi a Lautaro, e il poker di Frattesi che in occasione della zampata su assist di Sanchez si procura un problema ...gazzetta