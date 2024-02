Gli avversari Mister Chini tenta di recuperare gli infortunati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Giorni di lavoro per la Colligiana che domenica ospiterà la capolista Siena. Se all’andata la sfida con i bianconeri finì con un tris dei padroni di casa, a questa gara di ritorno la squadra divuole dare un finale differente. Verranno valutate in queste ore, dallo staff medico biancorosso, le condizioni dei giocatori, ovvero Matteo Cianciolo, Mugnai e il capitano Manganelli, costretti a saltare lo scoro fine settimana la trasferta sul campo della Nuova Foiano. Non è escluso che qualcuno di loro riesca ain tempo per il match. Bianchi e compagni, tra i vari ex della partita, ritroveranno anche Abdulmalek El Jallali, che ha fatto parte dell’organico a disposizione diMagrini durante il girone di andata, per poi passare alla Colligiana lo scorso dicembre. Il centrocampista è rimasto ...