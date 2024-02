Cordoma | che cos' è e con quali sintomi si manifesta il raro tumore che ha colpito il figlio dell' attore Gary Sinise

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per 5 anni McCannaha combattuto contro una forma di cancro che si sviluppa ai due estremia colonna vertebrale e che viene generalmente trattata o in via chirurgica o cone particolari radioterapie per ovviare alle limitazioni funzionali di quest'area