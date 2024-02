Classifica Serie A | il Napoli accorcia sull’Atalanta | traffico per la Champions League – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si sono conclusi i recuperi diA, vittoria per il, sconfitta per l’Atalanta: laaggiornata. Si è conclusa l’ultima serata dei recuperi diA, partita alle 18:00 con Sassuolo –. Una serata magica per i campioni d’Italia in carica, finalmente belli e concreti, in grado di schiantare la formazione del neo allenatore neroverde Bigica con un netto uno a sei. Non è bastato il vantaggio dei padroni di casa, il team di Calzona ha reagito alla grande, dominando sino al novantesimo. Ci ha pensato il duo che ha fatto faville lo scorso anno, formato da Kvaratskhelia ed Osimhen a fare la differenza, due reti per il georgiano, tripletta per il nigeriano, che si è portato il pallone a casa. Una prestazione top, a fronte di un Sassuolo non irreprensibile e sempre più giù, in piena ...