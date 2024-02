Citterio innova la storica linea Unduetris con un nuovo snack sfizioso senza glutine e senza lattosio

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È aumentata negli ultimi anni la preferenza per prodotti che vanno incontro alle intolleranze alimentari, tanto che a giugno 2023, come riportato dall’Osservatorio Immagino – GS1-Italy ATGiu23, hanno superato i 4,7 miliardi di euro di giro d’affari. Proprio in tal senso, secondo i dati GFK Consumer Panel Italia MAT Nov23, i prodottistanno avendo una crescita importante in Italia, tanto che quellisono acquistati dal 30,3% delle famiglie italiane, mentre quelliaddirittura dal’83,2%. Negli ultimi tre anni inoltre la spesa media per i prodottiè aumentata del ...