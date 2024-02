WWE 2K24 | Annunciati tutti i DLC ed il Season Pass | CM Punk torna in un videogame WWE dopo dieci anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ufficiale la lista dii DLC di WWE, prossimo videogioco targato 2K in uscita il prossimo 8 marzo. CMquindiin un prodotto WWE dedicato ai videogiochi, visto che il Best in the World sarà protagonista del primissimo DLC, denominato “ECWPack“, che sarà disponibile dal 15 maggio. Ecco qui di seguito tutte le uscite dei contenuti aggiuntivi fino al prossimo autunno, disponibili sia nelche singolarmente, alla quale verranno aggiunti contenuti sia per MY Faction ancora da annunciare: DLC 1: ECWPack – 15 maggior CMBubba Ray Dudley D-Von Dudley Sandman Terry Funk DLC 2: Post Malone & Friends ...