Tartaro di 6mila anni fa rivela dieta neolitica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - L'analisi delpresente su denti umani datati tra il IV e il II millennio a.C., provenienti da alcuni siti archeologici del Sudan orientale, ha permesso di affinare la conoscenza sullo sfruttamento alimentare delle risorse vegetali durante il Neolitico in questa regione. Lolo studio dei ricercatori delle università di Padova, Sapienza di Roma, L'Orientale di Napoli, Coimbra e il Museo delle Civiltà di Roma, pubblicato su 'Scientific Reports'. "Resistente alle alterazioni post-deposizionali e grazie anche alla scarsità di pratiche igieniche del passato, ildentale - spiega lo studio - è molto abbondante nei contesti archeologici e il suo studio permette di ottenere informazioni importanti sullo stile di vita dei nostri antenati. Al suo interno, infatti, possono restare ...

